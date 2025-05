Paquistão declara que fim de operação militar "vai depender" da Índia

"Esta operação que começámos hoje vai acabar de alguma forma. Tudo depende do que a Índia quer", disse Dar, também ministro dos Negócios Estrangeiros, à Geo.tv, do Paquistão.

De acordo com o ministro, Islamabade "não tinha outra resposta" e adotou simplesmente uma postura defensiva, respondendo de forma "proporcional e ponderada" às ações militares indianas

A "Operación Bunyanun Marsoos" vai "durar algum tempo", acrescentou.

O Paquistão acusa a Índia de ter iniciado as hostilidades com o ataque aéreo lançado na quarta-feira. Nova Deli garante ter atacado infraestruturas terroristas em solo paquistanês, matando mais de 100 terroristas, enquanto Islamabade nega as afirmações e diz que foram atingidos civis.

A Índia diz que foi o Paquistão a desencadear a atual crise, acusando-o de ter ajudado o ataque terrorista de 22 de abril na Caxemira administrada pela Índia, no qual morreram 26 pessoas.

Após uma série de medidas, essencialmente diplomáticas, nos primeiros dias, o ataque indiano de quarta-feira conduziu a uma escalada das hostilidades entre os países vizinhos.

Desde então, as trocas de tiros e artilharia tornaram-se habituais ao longo da fronteira de facto entre os dois países na região disputada de Caxemira, enquanto por via aérea também se trava uma batalha de mísseis e `drones`.

Pelo menos 80 pessoas morreram desde o início do conflito. A Índia registou 49 mortes, incluindo os 26 turistas indianos que perderam a vida no ataque terrorista.

Do lado paquistanês, o número de mortos é de 33, com mais 62 feridos, incluindo 14 soldados.

A última vaga de ataques ocorreu esta manhã. De acordo com o Paquistão, o ataque com mísseis teve como alvo várias posições indianas perto da fronteira, incluindo postos militares, e destruiu duas bases aéreas.

O exército do Paquistão também afirmou que se defendeu de um ataque indiano a várias bases aéreas paquistanesas, alegando ter intercetado os `drones`. Os postos militares não foram danificados, indicou Islamabade.

O exército indiano não confirmou até ao momento este alegado ataque ao Paquistão, mas revelou que foram identificados vários `drones` durante a noite a sobrevoar a cidade de Amritsar, no Punjab indiano.

Índia e Paquistão, que reivindicam a totalidade da região de Caxemira, têm estado em conflito desde a independência, em 1947.