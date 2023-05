Paquistão. Ex-primeiro-ministro apresentado a juiz entre aumento dos protestos

No Estado mais populoso do Paquistão, o Punjab,Pelo menos 25 veículos da polícia foram incendiados na região, havendo registo de 130 agentes feridos nos confrontos.Segundo as autoridades, mais de uma dúzia de edifícios do Governo foram pilhados, alegadamente pelos apoiantes de Imran Khan.O Gabinete Nacional de Responsabilização, agência do Governo paquistanês que combate a corrupção,e determinou a prisão preventiva do ex-primeiro-ministro durante duas semanas.

Na noite de terça-feira, uma decisão oficial dos tribunais classificou como legal a detenção.

Imran Khan estava no Supremo Tribunal de Islamabad quando foi detido. O antigo primeiro-ministro quer voltar ao poder, apesar de ser visado em dezenas de processos.Esta quarta-feira, enquanto compareceu perante um juiz numa esquadra, as forças de segurança foram destacadas no exterior do edifício., havendo relatos de manifestantes a atirarem pedras contra os agentes e a incendiarem uma viatura.O advogado de Imran Khan tinha pedido que a audiência tivesse lugar num tribunal público, e não a portas fechadas na esquadra da polícia. Avançou ainda que não recebeu o relatório do inquérito do Gabinete Nacional de Responsabilização sobre o caso., defendeu, criticando a atuação das autoridades.

Ex-ministro das Finanças também detido

Vários membros do partido de Khan, o Tehreek-e-Insaf (PTI), têm condenado a detenção do ex-primeiro-ministro, classificando-a de “sequestro pelo Estado” e criticado o facto de a audiência ter sido improvisada na esquadra.O PTI diz ainda queO partido já contactou o Supremo Tribunal do Paquistão para contestar a legalidade da detenção.O líder do PTI, Shah Mahmood Qureshi, avançou entretanto que o partido está a trabalhar para garantir a libertação do antigo líder e frisou que não será dissuadido pelas detenções e intimidações.Esta quarta-feira,Trata-se do secretário-geral e ex-ministro das Finanças, Asad Umar, preso por funcionários do departamento de contraterrorismo e da polícia de Islamabad.A detenção aconteceu enquanto Umar estava no exterior de um tribunal de Islamabad, onde se dirigiu para apresentar um pedido de encontro com Imran Khan. Na origem da detenção estará o envolvimento do ex-ministro em dois casos relacionados com os protestos que eclodiram após a detenção de Khan.

Apoiantes de Khan mantêm protestos

Os protestos continuam esta quarta-feira por todo o Paquistão.para protestarem contra a detenção de Khan, mas de forma pacífica.“Não façam justiça com as próprias mãos”, disse o líder do partido. “Eles estão à procura de desculpas para registarem casos falsos de agressões. Estão à procura de desculpas para vos pressionarem. Não lhes deem hipótese”, apelou.As manifestações levaram o Governo acomo o Twitter, YouTube e Facebook. As escolas e universidades no Estado de Punjab foram encerradas.

