Paquistão. Investigação revela licenças falsas de pilotos após desastre de avião

A maior companhia aérea do Paquistão suspendeu a atividade de mais de um terço dos seus pilotos por suspeitas de que estes possuem licenças de aviação falsas, depois de no mês passado a queda de um avião dessa companhia ter provocado 98 mortes. A decisão chega na altura em que o Governo paquistanês avançou que as licenças de mais de 30 por cento dos pilotos do país foram obtidas ilegalmente.