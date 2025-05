Paquistão lança operação militar na Índia em retaliação

A "Operación Bunyanun Marsoos" vai "durar algum tempo", acrescentou.



A operação "Muralha de Chumbo" é a retaliação do Paquistão aos mais recentes ataques.

"Continuamos a acompanhar de perto os acontecimentos e manifestamos o nosso apoio a uma resolução diplomática rápida e duradoura".





Os ataques entre os dois países aprofundam décadas de tensão e conflito, em especial no que respeita à disputada região de Caxemira.







C/agências

, frisou o porta-voz do Exército paquistanês, o tenente-general Ahmed Chaudhry, prometendo uma resposta a Nova Deli.Nas últimas horas, o vice-primeiro-ministro do Paquistão, Ishaq Dar, declarou que esta operação lançada pelo exército paquistanês vai terminar "de alguma forma" e que o desfecho está nas mãos da Índia., disse Dar, também ministro dos Negócios Estrangeiros, à Geo.tv, do Paquistão.De acordo com o ministro, Islamabade "não tinha outra resposta" e adotou simplesmente uma postura defensiva, respondendo de forma "proporcional e ponderada" às ações militares indianasEnquanto Islamabade insiste que ainda não executou a resposta prometida desde os ataques indianos de quarta-feira, pela segunda noite consecutiva, Nova Deli afirmou ter sido alvo de uma onda de ataques de drones paquistaneses na Caxemira e no Punjab, no noroeste do seu território.A Índia confirmou ter sofrido danos, embora limitados, pelos ataques do Paquistão nas últimas horas contra várias bases aéreas indianas ao longo da fronteira comum, afirmando que a maioria das agressões foi neutralizada.", disse o comandante do Exército indiano, Vyomika Singh, numa conferência de imprensa.O comandante indiano acusou o exército paquistanês de atacar instalações civis dentro das bases, como um centro médico e uma escola.Os países do G7 já vieram pedir máxima moderação e apelaram ao "diálogo direto"., lê-se num comunicado conjunto dos ministérios de Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e da Alta Representante da União Europeia.O grupo de países mais industrializados do mundo apelou ainda para "o diálogo direto" entre as duas potências nucleares, "com vista a uma saída pacífica".A crise entre as duas potências nucleares, desencadeada por um ataque terrorista mortal em 22 de abril que matou um grupo de turistas na Caxemira administrada pela Índia, tem vindo a agravar-se nas últimas semanas, tendo aumentado, na quarta-feira, com o bombardeamento, por Nova Deli, de bases terroristas suspeitas em território paquistanês.Pelo menos 82 pessoas morreram desde o início do conflito. A Índia registou 49 mortes, incluindo os 26 turistas indianos que perderam a vida no ataque terrorista. Do lado paquistanês, o número de mortos é de 33, com mais 62 feridos, incluindo 14 soldados.