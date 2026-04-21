Paquistão, o novo guarda-chuva nuclear do Médio Oriente









No início de março, Emmanuel Macron anunciou uma revolução estratégica: França passaria a ter uma "dissuasão avançada".





Em termos concretos, o arsenal nuclear francês deixaria de proteger apenas o próprio país para se tornar um escudo para toda a Europa, com garantias alargadas aos aliados e exercícios militares conjuntos. Uma ideia brilhante que inspirou imediatamente... o Paquistão.

Islamabad aproveitou rapidamente a oportunidade comercial oferecida por esta nova abordagem.





Há alguns meses, o Paquistão e a Arábia Saudita assinaram um acordo histórico de defesa mútua: qualquer agressão contra um dos países seria considerada como uma agressão contra ambos.