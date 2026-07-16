Paquistão pede que norte americanos e iranianos retomem negociações

"Embora a implementação do memorando de entendimento esteja a enfrentar dificuldades, o Paquistão continuará a encorajar todas as partes a pôr fim à violência e a retomar as discussões técnicas de acordo com o memorando de entendimento", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Tahir Andrabi, aos jornalistas.

O porta-voz destacou também a importância de garantir a segurança e a liberdade da navegação marítima em todos os momentos no estreito de Ormuz.

Os confrontos recomeçaram a 07 de julho, após ataques a navios no Golfo, destruindo o memorando de entendimento assinado em meados de junho, que tinha como objetivo pôr fim às hostilidades.

O Irão, que voltou a encerrar o estreito de Ormuz no passado fim de semana, prometeu que esta via navegável se manterá encerrada até ao final da "agressão" americana.

O retomar das hostilidades fez com que os preços globais do petróleo disparassem, aumentando os receios de uma inflação crescente.

No estreito de Ormuz, uma passagem por onde antes da guerra transitava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo, o tráfego diminuiu consideravelmente após o ataque a vários petroleiros.

O Paquistão reconhece a "necessidade urgente" de abordar uma situação que está a prejudicar o "abastecimento global de energia", bem como o "comércio e a segurança alimentar", segundo Andrabi.

"Muitos países, particularmente os do Sul, estão a sofrer as consequências negativas da situação no estreito de Ormuz", acrescentou.