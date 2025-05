Paquistão promete responder aos ataques lançados pela Índia

A China já veio apelar à contenção de ambas as partes, para que não exista uma escalada deste conflito.Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisa que o mundo não se pode permitir a um confronto militar entre a Índia e o Paquistão.

O Governo de Nova Deli alega ter atacado alvos terroristas nos bombardeamentos da última noite.





O Paquistão diz ter abatido cinco aviões como resposta aos bombardeamentos.A bolsa de valores do Paquistão abriu esta quarta-feira no vermelho, com uma quebra de quase seis por cento, na sequência destes ataques militares lançados pela Índia.