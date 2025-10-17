Paquistão realizou "ataques aéreos de precisão" no Afeganistão

"O Paquistão realizou ataques aéreos de precisão contra o grupo terrorista Hafiz Gul Bahadur nas zonas fronteiriças do Afeganistão, perto dos distritos [paquistaneses] do Waziristão do Sul e do Norte", disseram as fontes num breve comunicado citado pela AFP.

Apesar de relatos de novos ataques paquistaneses ao longo do dia, Paquistão e Afeganistão concordaram prolongar um cessar-fogo em vigor para facilitar as conversações de paz previstas para sábado em Doha, no Qatar.