Para o inverno de 2023. Moderna desenvolve vacina contra covid-19 e gripe





“O melhor dos cenários seria o outono de 2023”, prosseguiu o CEO da Moderna.



O presidente executivo da farmacêutica com sede nos Estados Unidos tem advogado a necessidade de uma quarta dose da vacina contra a doença causada pelo SARS-CoV-2, face ao expectável declínio da proteção conferida pela terceira inoculação, ao cabo de alguns meses.



Stéphane Bancel adiantou também que a Moderna está a concluir o processo de criação de uma vacina especificamente desenhada para a variante Ómicron do novo coronavírus. E que os ensaios clínicos deverão ter início a breve trecho.



“A vacina está a ser terminada”, referiu o responsável. Para acrescentar que espera poder partilhar dados mais concretos com os organismos reguladores no próximo mês de março.



A posição de Bancel vai no sentido do que havia afirmado, este mês, o presidente do ramo britânico da Moderna. Em declarações citadas pela edição online do jornal The Guardian, Darius Hughes admitiu, todavia, que a meta de uma vacina única a chegar ao mercado no inverno de 2023 pode ser ambiciosa.



Segundo Hughes, a “primeira prioridade” da Moderna para este ano, “depois de obter a vacina apropriada contra a variante Ómicron, é desenvolver uma “vacina respiratória de dose única”.

Também em Davos, durante uma conferência online, o médico infecciologista Anthony Fauci, principal conselheiro do presidente dos Estados Unidos, sustentou que não há evidências de que a sucessão de doses vacinais de reforço possa causar danos ao sistema imunitário.



Fauci mostrou-se igualmente favorável ao desenvolvimento de uma vacina que induza uma resposta imunitária contra diferentes variantes.



O especialista norte-americano considerou ainda prematura a ideia de que a variante Ómicron – com maior transmissibilidade, mas aparentemente menos agressiva - possa ser encarada como o início do fim da pandemia da covid-19.



