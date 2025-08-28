Parada militar chinesa conta com Putin e o líder da Coreia do Norte

Foto: Reuters

O desfile altamente coreografado promete ser um dos maiores da China nos últimos anos.





Nesta segunda parada militar desde 2015, adidos militares e analistas de segurança adiantam que são esperadas novidades como camiões equipados para neutralizar drones, novos blindados e aeronaves de alerta antecipado para proteger porta-aviões chineses.

Também o arsenal de mísseis, em especial os de capacidade hipersónica, vai merecer muita atenção. Numa altura em que os Estados Unidos e aliados se preparam para um eventual cenário de confronto regional.

A parada militar dovai decorrer no dia 3 de setembro, dentro de seis dias e vai marcar 80 anos dadurante a Segunda Guerra Mundial.Para além do primeiro-ministro da Eslováquia, membro da União Europeia,Numa altura em que vários conflitos militares marcam a agenda mundial, os países do ocidente acreditam que a parada vai ser umaA última vez que Putin viajou para a China foi em 2024. Pequim considera a, numa altura em que Putin é o alvo de um mandado de captura pelo Tribunal Penal Internacional. Sem esquecer que a economia russa está à beira da recessão e que Moscovo tem sido alvo de sanções por causa da invasão da Ucrânia em 2022.Quanto àestá sob sanções do Conselho de Segurança da ONU desde 2006 (por causa do desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos).é há muito tempo oe principal fornecedor de ajuda da Coreia do Norte, massobre suas relações nos últimos anos.Kim Jong-un visitou a China pela última vez em. No entanto, muitos observadores acreditam que a Coreia do Norte deverápara melhorar os laços com Pequim.e a, vão ficar registados para a posteridade com a imagem dos três líderes autoritários lado a lado.Na próxima quarta-feira, Xi Jinping vaina Praça Tiananmen, ao lado de dignitários estrangeiros e altos líderes chineses.Ao todo vão estar em Pequim, de acordo com o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.