Paraguai exige saída do embaixador dos EUA

"Pedimos ao governo norte-americano que acelere o processo de saída do embaixador e assim evite que a perda de confiança numa pessoa prejudique as relações que temos mantido historicamente", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paraguai, aliado dos EUA.

Na terça-feira, o Departamento do Tesouro norte-americano anunciou sanções mais duras contra os interesses e ativos da Tabacalera SA, tabaqueira ligada ao ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018).

"Aceitamos com relutância a cobertura mediática e a politização das sanções administrativas" contra a Tabacalera, revelou a diplomacia do Paraguai, num comunicado divulgado na quinta-feira.

Marc Ostfield, embaixador dos EUA em Assunção desde março de 2022 e que está a chegar ao fim da missão, tem sido uma voz crítica da corrupção no Paraguai.

O sucessor de Ostfield já foi nomeado, mas o Senado norte-americano ainda não iniciou o processo de confirmação, que poderá ser longo.

O país de 7,5 milhões de habitantes, situado entre a Bolívia, a Argentina e o Brasil e com fronteiras porosas propícias ao tráfico de droga, está classificado em 136.º lugar (em 180) no índice de perceção de corrupção da organização não-governamental Transparência Internacional.

Na quinta-feira, Ostfield foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paraguai, onde defendeu as sanções contra a Tabacalera, como uma "empresa que ajuda materialmente, patrocina ou fornece apoio financeiro, material ou tecnológico" a Horacio Cartes.