Paraguai prepara-se para oitavas eleições gerais da era democrática

Segundo o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE) paraguaio, entidade eleitoral que convoca o escrutínio, os cidadãos paraguaios elegerão os próximos Presidente, vice-presidente, 45 senadores titulares e 30 suplentes, 80 deputados titulares e igual número de suplentes e 17 governadores, bem como 257 membros titulares e 257 suplentes para os conselhos regionais.

No boletim de voto figuram as candidaturas de 13 duplas à Presidência e à vice-presidência, de entre as quais se destacam a do ex-ministro Santiago Peña e do deputado Pedro Alliana, candidatos pelo Partido Colorado, no poder, e a do liberal Efraín Alegre e da ex-ministra Soledad Núñez, da coligação opositora Concertação Nacional.

Estão também na corrida o assumido candidato antissistema Paraguayo Cubas e Stilber Valdes, do Partido Cruzada Nacional; o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Euclides Acevedo e o senador progressista Jorge Querey, do Movimento Político Nova República, e o ex-futebolista José Luis Chilavert e a doutorada em Educação Sofía Scheid, do Partido da Juventude Força Jovem.

Apresentaram-se 9.095 candidatos para os diversos cargos, dos quais 6.098 homens e 2.997 mulheres, de 35 partidos políticos, sete movimentos políticos, 25 alianças e uma coligação.

No total, 4.782.940 eleitores poderão acorrer às urnas no domingo e, desse número, 159.716 são jovens que votam pela primeira vez.

No Paraguai, os jovens entre 18 e 29 anos representam, atualmente, 31,14% dos cidadãos recenseados nos cadernos eleitorais.

No estrangeiro, poderão participar na votação 41.505 pessoas residentes na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos e em Espanha.

As eleições do próximo domingo serão acompanhadas por missões de observação eleitoral da Organização de Estados Americanos (OEA), da União Europeia (UE) e do Parlamento do Mercosul (ParlaSul), entre outras.

A jornada eleitoral decorrerá entre as 07:00 e as 16:00 locais (14:00 e 23:00 de Lisboa) em 1.157 assembleias de voto, que contarão com um total de 12.259 mesas de voto.