Paraguai vai restabelecer relações diplomáticas com Venezuela garante novo Presidente

O conservador Santiago Pena prometeu que assim que tomar posse o Paraguai vai reabrir a embaixada na venezuela, encerrada em 2019, quando o anterior Presidente, Mario Abdo, anunciou a suspensão das relações diplomáticas no momento em que Nicolás Maduro foi reeeleito nas eleições presidenciais venezuelanas.

Santiago Pena, candidato do Partido Colorado é o novo Presidente do Paraguai, após obter nas eleições de domingo 42,93% dos votos, de acordo com os resultados provisórios do Tribunal Superior Eleitoral.

Com 94,74% das assembleias de voto processadas e uma afluência às urnas de 63,11%, o órgão eleitoral indicou que Pena e o candidato a vice-presidente, Pedro Alliana, derrotaram a candidatura da oposição liberal liderada por Efraín Alegre, que obteve 27,52% dos votos.

Em terceiro lugar ficou o candidato independente e antissistema Paraguayo Cubas, com 22,73%.

Na votação de domingo, para a qual quase 4,8 milhões de cidadãos foram convocados para eleger senadores, deputados, governadores e vereadores, o Partido Colorado assegurou uma maioria de 43,75% na câmara alta do Congresso.

O mesmo partido também ganhou por uma margem confortável na eleição dos governadores, vencendo 15 dos 17 departamentos em disputa.

A candidatura de Pena, ex-ministro das Finanças, foi uma aposta na continuidade da Associação Republicana Nacional, conhecida como Partido Colorado, que governa o Paraguai praticamente sem interrupção há mais de sete décadas.

O Presidente uruguaio, Luis Lacalle, felicitou Pena, afirmando que continuará a trabalhar com o seu vizinho para complementar as duas economias. "Confiamos no fortalecimento conjunto da nossa região para nos abrirmos ao mundo", acrescentou.

Por sua vez, o Presidente argentino, Alberto Fernández, felicitou o Presidente eleito por telefone e desejou "um grande futuro" ao "povo irmão": "A América Latina deve unir-se, a integração é o caminho a seguir", disse Fernández.

O líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também felicitou Pena e desejou-lhe boa sorte durante para o mandato. "Vamos trabalhar juntos por relações melhores e mais fortes entre nossos países e por uma América do Sul com mais unidade, desenvolvimento e prosperidade", propôs.

Taiwan também enviou uma mensagem de felicitações. O Paraguai é um dos 13 países que mantêm relações oficiais com a ilha, que a China considera parte do seu território.