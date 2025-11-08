Paraná. Tornado destrói 90% da cidade Rio Bonito do Iguaçu

Um tornado no sul do Brasil matou pelo menos seis pessoas e deixou 750 feridas. Perto de 90 por cento da cidade do interior do Paraná, Rio Bonito do Iguaçu, ficou destruída.

Governo do Estado do Paraná via Reuters

As imagens divulgadas pela imprensa brasileira mostram que o vento fez capotar vários carros e destruiu casas inteiras no município de Rio Bonito, com 14 mil habitantes.

Há 750 feridos, nove em estado grave.

Foram registados ventos de 180 a 250 km/h.

O país mantém um alerta de perigo de tempestade em todo o Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, com a previsão de que chegará a São Paulo ainda esta tarde.
