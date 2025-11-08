Paraná. Tornado destrói 90% da cidade Rio Bonito do Iguaçu

Governo do Estado do Paraná via Reuters

As imagens divulgadas pela imprensa brasileira mostram que o vento fez capotar vários carros e destruiu casas inteiras no município de Rio Bonito, com 14 mil habitantes.



Há 750 feridos, nove em estado grave.



Foram registados ventos de 180 a 250 km/h.



O país mantém um alerta de perigo de tempestade em todo o Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, com a previsão de que chegará a São Paulo ainda esta tarde.