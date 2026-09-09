Parceiro da coligação japonesa propõe reforçar cooperação na defesa com Taiwan

O antigo líder do Partido da Inovação do Japão (JIP), Nobuyuki Baba, afirmou na terça-feira, em Taipé, que o Japão e Taiwan devem complementar as respetivas capacidades e desenvolver conjuntamente tecnologias avançadas, incluindo as relacionadas com drones, segundo a agência taiwanesa CNA.

Baba afirmou que o seu partido pretende aproveitar os drones e as tecnologias espaciais para transformar áreas como a defesa e a logística perante os desafios colocados pelos conflitos modernos, acrescentando que o Governo japonês estuda também reforçar as capacidades de autodefesa face ao aumento das tensões regionais e globais.

As declarações surgiram depois de Baba e outros deputados do JIP se terem reunido com o Presidente taiwanês, William Lai, com quem abordaram as relações entre o Japão e Taiwan, os laços entre os Estados Unidos e a China e a situação regional.

Lai manifestou ainda o desejo de estreitar a cooperação com a coligação formada pelo governante Partido Liberal Democrático (PLD) e pelo JIP para construir uma cadeia de abastecimento "não vermelha", expressão utilizada por Taipé para designar o reforço da resiliência das cadeias produtivas entre parceiros democráticos.

A visita decorre num contexto de fortes tensões entre a China e o Japão, desde que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou, no final de 2025, que um eventual ataque chinês contra Taiwan poderia ameaçar a sobrevivência do Japão e justificar uma intervenção das Forças de Autodefesa.

Pequim respondeu então com medidas que incluíram restrições às exportações para o Japão de produtos de dupla utilização e minerais críticos e uma recomendação aos cidadãos chineses para evitarem viajar para o arquipélago.

A China considera Taiwan, ilha governada de forma autónoma desde 1949, uma parte inalienável do seu território e tem advertido repetidamente que não renuncia ao uso da força para concretizar a reunificação.