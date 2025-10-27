Parceiros de Timor-Leste destacam "grande conquista" do país com adesão à ASEAN

"O anúncio de ontem [domingo] na Malásia é uma conquista monumental e o resultado de muitos anos de trabalho árduo por parte do Governo de Timor-Leste, dos países da ASEAN e dos seus parceiros", afirmou hoje a embaixada da Austrália, numa publicação nas redes sociais.

Timor-Leste concluiu domingo a adesão à ASEAN com a cerimónia de assinatura da declaração de admissão pelo primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão. O documento foi depois entregue ao secretário-geral da organização, Kao Kim Hourn, pelo chefe do Governo de Timor-Leste, acompanhado do Presidente José Ramos-Horta.

No domingo, num discurso proferido no âmbito da cimeira de chefes de Estado e de Governo da ASEAN, em Kuala Lumpur, na Malásia, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, felicitou Timor-Leste pela adesão, considerando-a um "marco importante para promover a interdependência económica e política" do país e para "reforçar a integração regional".

A representação da União Europeia junto da ASEAN também destacou, nas redes sociais, o apoio dado pela organização europeia a Timor-Leste através do reforço da capacidade, apoio ao comércio, reforço institucional, entre outros.

"Hoje, a ASEAN está completa, geográfica e politicamente, e Timor-Leste ganha novas oportunidades de inclusão regional e de uma integração económica mais profunda", lê-se numa publicação nas redes sociais.

Os Estados Unidos, através do secretário de Estado, Mark Rubio, também felicitou Timor-Leste pela "histórica" adesão com 11.º membro da ASEAN, salientando que "representa um passo importante na contínua busca pela integração e cooperação regionais".

"Os Estados Unidos mantêm o seu compromisso com a centralidade da ASEAN e apoiam os esforços de Timor-Leste no processo de integração", acrescentou.

A ONU também felicitou Timor-Leste pelo "momento histórico", bem como a missão residente do Banco Asiático de Desenvolvimento, que salientou que a adesão "abre novos horizontes de crescimento, unidade e progresso no sudeste asiático".

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar, o Vietname e desde domingo por Timor-Leste.

Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e à China.