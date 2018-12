"Parece que a humanidade caminha para o suicídio coletivo"

Foto: Peter Nicholls - Reuters

A cidade polaca de Katowice recebe durante duas semanas a 24ª Conferência de Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.



Os investigadores revelam que as previsões de há 20 anos falharam e que as consequências do aquecimento global estão a ser muito mais graves.



Os fogos florestais, as secas, as chuvas, as tempestades e o degelo são exemplos. É consensual dentro da comunidade cientifica: as consequências estão a ser mais rápidas, mais extensas e muito piores.



O Bom Dia Portugal ouviu este domingo João Branco, presidente da Quercus.