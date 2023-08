Paris. Acampamento de mais de 200 migrantes evacuado

Desde o início de agosto, que cerca de 226 migrantes que vivem em situação de habitação precária ou que foram recentemente despejados, instalaram tendas em frente à Câmara Municipal de Paris com o objetivo de acelerar algum tipo de ação das autoridades. A iniciativa foi liderada pela associação humanitária Utopia 56.







"Foram necessárias três longas semanas de manifestações, o cansaço das pessoas envolvidas e o apoio dos media para que conseguissem o que está consagrado na lei: alojamento para todos" revelou a associação na sua conta da rede social X, antigo Twitter, esta terça-feira.





As dezenas de famílias acampadas na praça à frente do edifício da Câmara – maioritariamente provenientes da Guiné, da Costa do Marfim e do Mali – foram evacuadas, esta terça-feira, para estruturas de acolhimento temporário com apoio social e sanitário “em função da sua situação e com o seu acordo”, lia-se no comunicado.





Será efetuada posteriormente uma avaliação da sua situação administrativa em relação ao direito de permanência no país, acrescentaram.



De acordo com o comunicado de imprensa, tendo sido durante este período. Na segunda-feira,