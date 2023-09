Paris anuncia libertação de conselheiro francês detido no Níger

"A França congratula-se com a libertação de Stéphane Jullien", reagiu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Anne-Claire Legendre, sem avançar com mais pormenores.

Na terça-feira, o governo francês tornou pública a detenção do Jullien, apelando "à sua libertação imediata".

Uma fonte diplomática disse hoje à agência de notícias France-Presse (AFP) que Stéphane Jullien tinha sido libertado na quarta-feira à noite.

Conselheiro no estrangeiro, Stéphane Jullien representa a comunidade expatriada francesa junto das embaixadas e dos consulados.

O caso ocorreu num contexto de tensão entre Paris e Niamey, desde o golpe militar de 26 de julho no Níger.

França considera o Presidente deposto, Mohamed Bazoum, que é mantido em cativeiro pela junta, como o legítimo chefe de Estado, tendo recusado até agora responder às exigências dos golpistas. Já estes exigem a saída do embaixador de Niamey e denunciaram os acordos de defesa com a França, que tem destacados 1.500 soldados no Níger.

Antes do golpe de Estado, o Níger era um dos últimos aliados da França na região do Sahel e um país-chave na luta de Paris contra o terrorismo.