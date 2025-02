Os agentes responderam primeiro com um taser, mas não conseguiram travar o atacante. Recorreram depois a uma arma de fogo, um disparo que atingiu o peito do homem, que acabou por morrer, apesar da intervenção dos serviços de emergência médica franceses.



Um imigrante argelino, em situação irregular no país, matou um cidadão português e feriu outras sete pessoas. Este ataque acontece poucos dias depois de um outro incidente, ocorrido no sábado, em Mulhouse, no leste da França.