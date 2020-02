Paris. Incêndio obriga à evacuação da Gare de Lyon

A polícia francesa disse na rede Twitter que a gare estava a ser evacuada devido a um incêndio nas redondezas, sem outras explicações.



Pouco antes, a polícia havia informado estar a responder de forma "imediata e sistemática" a "ações inadmissíveis" em Bercy, à margem de um espectáculo.





Uma testemunha disse à agência Reuters que o edifício da estação estava sob "enormes nuvens de fumo" e que havia múltiplos carros de bombeiros na área.











As chamas foram ateadas durante confrontos entre a polícia e opositores ao Governo da RDC, à margem do concerto do rapper #FallyIpupa, em Bercy, Paris.



O músico é uma estrela na República Democrática do Congo e os opositores do regime tentaram anular o seu espectáculo em Paris, como forma de protesto.







A manifestação dos opositores congoleses não foi autorizada, levando à intervenção das autoridades.





"A polícia interveio para por fim à manifestação", explicou a Prefeitura da polícia de Paris, referindo que foram incendiados caixotes do lixo e scooters, o que provocou muito fumo negro.







Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostraram os manifestantes a tentar impedir a intervenção dos bombeiros.





A gare subterrânea da Gare de Lyon acabou por ser evacuada por precaução, referiu a companhia nacional ferroviária de França, SNCF.