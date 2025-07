Paris reabre partes do rio Sena à natação pela primeira vez em mais de um século

As águas do Sena foram abertas ao público em três partes do curso, em Bras Marie, em frente à Ile Saint-Louis, em Bercy, perto da Biblioteca Nacional, e em Grenelle, em frente à Ile des Swans, a dois passos da Torre Eiffel.

Embora a natação seja gratuita e aberta ao público, de acordo com a Câmara Municipal de Paris, não será acessível sem condições, segundo a agência espanhola Europa Press.

Os nadadores devem ter pelo menos 14 anos de idade e 1,40 metros de altura.

A utilização de uma boia de segurança é obrigatória e haverá pelo menos três nadadores-salvadores presentes em permanência em cada zona.

Além disso, não será possível nadar a toda a largura do rio, que é muito suscetível aos efeitos da navegação e das tempestades noutros pontos do curso.

As autoridades criaram "espaços de segurança" e declararam o resto das águas como agitadas, continuando a ser proibido tomar banho.

"Pensava que ia estar um frio de rachar, mas na verdade é muito bom", entusiasmou-se Karine, uma assistente de cuidados de saúde de 51 anos, que foi das primeiras banhistas a entrar na água com uma boia amarela.

A presidente da câmara da capital, a socialista Anne Hidalgo, esteve na reabertura, juntamente com a ministra do Desporto, Marie Barsacq.

Abrir o Sena aos banhistas "é também uma forma de adaptar a cidade às mudanças de temperatura", declarou Hidalgo, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Hidalgo disse que tem como objetivo abrir cerca de 30 locais para banhistas.

A autarca assinou há uma semana o decreto que autoriza o acesso às águas num "momento histórico", após um interregno de mais de 100 anos.

Foram investidos mais de 1.400 milhões de euros para melhorar a qualidade da água a montante do rio, com obras de captação de águas residuais para evitar que estas desaguem no Sena.

A qualidade sanitária da água é excecional, garantiu o prefeito regional, Marc Guillaume.

"Há duas bactérias que monitorizamos, a E.coli e os enterococos, algumas das quais estão 10 vezes abaixo dos limiares e outras mais de 25 vezes abaixo dos limiares", afirmou.

Dado que em Paris as águas pluviais e as águas residuais são misturadas numa única rede, a única solução em caso de chuvas fortes é descarregar o excesso no Sena.

Os recordes de pluviosidade registados durante os Jogos Olímpicos de 2024 tornaram muitas vezes a água imprópria para os atletas nadarem.

Este verão, tal como na praia, serão utilizadas bandeiras (verde, amarela, vermelha) para controlar o caudal do Sena e a qualidade da água, analisada por sondas instantâneas e amostras de cultura.

Se as bandeiras estiverem vermelhas, a natação será encerrada.

As zonas de banhos do Sena permanecerão abertas até 31 de agosto.