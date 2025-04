Parlamento alemão elege Friedrich Merz como chanceler a 6 de maio

Na votação, que decorrerá na câmara baixa do parlamento alemão, Friedrich Merz, 69 anos, deverá ser eleito por uma maioria dos 630 deputados do Bundestag, antes da passagem de poder do social-democrata Olaf Scholz, que assumiu o cargo em dezembro de 2021.

O líder dos conservadores, que encabeçou nas eleições federais uma coligação entre a União Democrata-Cristã (CSU) e a sua congénere bávara União Social-Cristã (CSU), vai dirigir uma coligação governamental com o Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler cessante, Olaf Scholz.

A União venceu as eleições com 28,6% dos votos, seguida da força de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, com 20,8%), do SPD (16,4%), dos Verdes (11,6%) e da Esquerda (8,8%).