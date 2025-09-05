Parlamento argentino anula pela primeira vez um veto do presidente Javier Milei

O Senado anulou o veto presidencial por 63 votos contra sete. Em agosto, a Câmara dos Deputados já o tinha rejeitado.

Esta derrota de lei ocorre em um dos piores momentos de Milei, envolvidos em um escândalo de alegados subornos na Agência para a Deficiência. Este negócio motivou um inquérito judicial que atingiu Karina Milei, irmã e braço direito do chefe de Estado.

A decisão do Senado acontece também em pleno contexto eleitoral, com legislativas previstas para outubro e eleições no domingo na província de Buenos Aires, a mais povoada, governada pela oposição peronista, de centro-esquerda.

A lei, aprovada em julho e que deve agora ser promulgada, declara o estado de urgência para a deficiência.

Em funções desde dezembro de 2023, Milei sustenta que a lei em favor dos portadores de deficiência prejudica o excedente orçamental que o seu governo conseguiu apresentar em 2024, uma novidade desde 2010, graças a uma austeridade severa.