Parlamento britânico vai debater petição popular para regresso à União Europeia 

O debate parlamentar, sem caráter vinculativo, terá lugar na segunda-feira, 12 de outubro, no Westminster Hall -- o salão histórico do Parlamento.

Espera-se que o atual secretário de Estado para as Relações Europeias, Hamish Falconer, responda em nome do governo trabalhista britânico.

As normas parlamentares preveem que as petições populares que atinjam 10.000 assinaturas recebem uma resposta do governo, e as que ultrapassem 100.000 podem ser selecionadas pelo Comité de Petições para debate parlamentar.

A petição eletrónica, apoiada por 112 mil pessoas, defende que "o Brexit não está a funcionar". "O Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR, na sigla em inglês) afirma que a economia do Reino Unido é mais pequena e o comércio mais fraco devido ao Brexit, e que a situação vai continuar a piorar", justifica.

"Dez anos após a votação do Brexit, vamos solicitar o regresso à UE, inverter os danos, impulsionar o crescimento, aumentar as receitas fiscais e restaurar as oportunidades no Reino Unido", defende.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou recentemente que o seu Governo vai analisar "todas as opções" sobre a relação com a União Europeia, incluindo a possibilidade de propor o reingresso do Reino Unido no bloco.

A 07 de janeiro, o governo trabalhista -- então liderado por Keir Starmer -- já tinha respondido formalmente a esta petição online, mas, na altura, afastou a possibilidade de regresso à UE e concentrou a sua resposta na procura de uma parceria estratégica e de um acordo bilateral nas áreas económica, migratória e laboral.