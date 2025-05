Parlamento de Espanha debate causas do apagão

O executivo de Pedro Sánchez tem insistido que, para já, não descarta qualquer hipótese, incluindo um ciberataque, com o primeiro-ministro a prometer que “o governo de Espanha vai chegar ao fundo deste assunto" e, perante as conclusões, vai fazer reformas e adotar as medidas necessárias "para que não volte a acontecer", assim como "exigir todas as responsabilidades pertinentes aos operadores privados".



Em Espanha, o debate político em torno do apagão tem-se centrado na aposta nas energias renováveis, defendida por Sánchez, em detrimento de outras fontes de geração, como a nuclear.



Os críticos do fecho das centrais nucleares espanholas, previsto para 2029, têm sublinhado o peso maioritário das renováveis no fornecimento de energia no momento do apagão e sugerem que aí está a causa do colapso, por serem fontes de produção elétrica mais instáveis, que causam perturbações no sistema. O governo, por seu turno, desvinculou já por diversas vezes as renováveis do apagão.



Ainda no parlamento, Sánchez vai explicar o aumento este ano do orçamento para defesa e segurança até 2% do Produto Interno Bruto (PIB).