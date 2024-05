Parlamento dinamarquês recusa proposta para reconhecer estado da Palestina

“Não podemos reconhecer um Estado independente da Palestina pela simples razão de as pré-condições não estarem expostas no documento.”, afirmou Lars Lokke Rasmussen, ministro dos Negócios Estrangeiros.Desde o dia do ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023 que a Dinamarca defende o direito de Israel de se defender mas recentemente vem pedindo a Telavive que restrinja as suas ações e que a lei internacional seja respeitada., anúncios que levaram à contestação de Israel.





Telavive apontou as decisões como uma “recompensa para o terrorismo” e decidiu chamar os embaixadores dos três países.



Dublin, Madrid e Oslo explicaram por seu lado que a decisão foi tomada com o objetivo de acelerar um cessar-fogo entre Israel e Hamas e deixaram o pedido para que outros países sigam o seu exemplo.