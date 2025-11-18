Parlamento do Canadá aprova orçamento do Governo e evita novas eleições

Na segunda-feira, a Câmara dos Comuns (a câmara baixa do parlamento) deu luz verde ao orçamento do governo minoritário do primeiro-ministro liberal Mark Carney, com 170 votos a favor e 168 contra.

O apoio decisivo para a aprovação do orçamento veio da única deputada do Partido Verde, Elizabeth May, que anteriormente tinha pedido a Carney que reafirmasse o compromisso com o ambiente e com os povos indígenas.

"Posso confirmar a esta Câmara que honraremos os nossos compromissos do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e estamos determinados a cumpri-los", respondeu o primeiro-ministro.

A resposta foi suficiente para May, que, no entanto, advertiu os liberais que, caso não cumpram as promessas "não podem contar" com o apoio da deputada no futuro.

O governo pode agora avançar com um plano para impulsionar a economia com mais de 140 mil milhões de dólares (120 mil milhões de euros) em novos investimentos ao longo de cinco anos.

O plano visa atrair grandes investimentos em infraestruturas, de acordo com o jornal canadiano "The Globe and Mail".

O Partido Conservador e o Bloco do Quebeque votaram contra, apontando um défice orçamental de 78,3 mil milhões de dólares (67,5 mil milhões de euros) como a principal razão, embora dois deputados conservadores tenham preferido a abstenção.

Os dois representantes do Novo Partido Democrático também optaram por não votar. O líder interino do partido, Don Davies, defendeu a decisão, afirmando que deram prioridade à "estabilidade em detrimento das manobras políticas".