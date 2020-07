Parlamento do Equador designa advogada para a vice-presidência

Com 75 votos a favor, 22 contra e 38 abstenções, Muñoz foi designada durante uma sessão virtual do parlamento, entre três nomes apresentados pelo Presidente equatoriano, Lenín Moreno.

Além de Muñoz, o chefe de Estado propôs como candidatos a ministra do Interior, Maria Paula Romo, e o secretário-geral do executivo, Juan Sebastián Roldán.

"Felicito Maria Alejandra e convido-a a não perder nem um minuto na tarefa de fortalecer a nossa democracia", escreveu Moreno, na rede social Twitter.

A advogada vai ser a quarta pessoa a ocupar a vice-presidência do país durante o Governo de Moreno, que teve já como "número dois", além de Sonnenholzner, Jorge Glas e Maria Alejandra Vicuña, ambos condenados por corrupção. Morreno está no poder desde maio de 2017.

Licenciada em ciências políticas e advogada especializada em direito empresarial e tributário, também estudou prevenção da violência contra a mulher e inclusão na Universidade de Salamanca.

A nova vice-Presidente do Equador, casada e com quatro filhos, vai ser empossada nos próximos dias e era, até aqui, a diretora do Serviço de Alfândegas do país.

Vice-Presidente desde dezembro de 2018, Otto Sonnenholzner apresentou a demissão há duas semanas e manifestou a intenção de se candidatar às eleições gerais do próximo ano.