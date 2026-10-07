Parlamento do Kosovo elege Presidente após longo impasse político

O governo de Albin Kurti chegou a um acordo com a oposição para obter a maioria de dois terços necessária à eleição e, assim, eleger Justina Shiroka Pula para cargo de Presidente no Kosovo, que é, em grande parte, honorífico.

Os deputados da oposição concordaram em validar a escolha depois de Albin Kurti ter aprovado uma lei que reduz os poderes do tribunal encarregado de julgar crimes de guerra, e que no mês passado, condenou o ex-Presidente Hashim Thaçi a 25 anos de prisão por crimes durante o conflito de independência contra a Sérvia, na década de 1990.

A condenação gerou violentos protestos no país, que degeneraram na segunda-feira em confrontos.