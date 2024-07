Parlamento Europeu agenda para 18 julho eleição de Von der Leyen

Os líderes dos 27 Estados-membros já tinham concordado, no final de junho, em renovar à responsável alemã o mandato como Presidente do executivo europeu, onde enfrentou desde 2019 uma sucessão de crises, desde a Covid até à guerra na Ucrânia.

A presidente Von der Leyen, de 65 anos, tem agora de obter a `luz verde` de pelo menos 361 dos 720 eurodeputados, durante a sessão plenária que decorre de 16 a 19 de julho, em Estrasburgo.

De acordo com fontes parlamentares citadas pela AFP, o resultado desta votação secreta deverá ser "renhido".

O Partido Popular Europeu (PPE, direita), a família política da alemã, continua a ser a maior força no Parlamento após as eleições europeias de junho, com 188 deputados eleitos.

Os sociais-democratas (S&D) detêm 136 lugares e os liberais (Renew) 77. A grande coligação que reúne estes três partidos desde 2019 seria, portanto, suficiente.

Mas estes grupos esperam deserções nas suas fileiras, já que uma parte significativa do PPE não apoiou a escolha de von der Leyen - incluindo os republicanos franceses - e os liberais alemães do FDP são-lhe hostis.

Assim, pode revelar-se decisivo um apoio dos ecologistas (53 lugares) ou mesmo contar com alguns dos 78 deputados eleitos do grupo de extrema-direita ECR, associado à chefe do Governo italiano Giorgia Meloni - sem, no entanto, negociar com eles: uma linha vermelha para o Renew, o S&D e os Verdes.