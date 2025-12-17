Parlamento Europeu aprova abandono do gás russo até ao outono de 2027





O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira a eliminação gradual das importações de gás russo até ao outono de 2027, no limite.





um voto histórico num momento histórico”.



A historic vote at a historic moment.@Europarl_EN has just voted for Europe to break free from Russian gas.



A historic vote at a historic moment.@Europarl_EN has just voted for Europe to break free from Russian gas.

Because a smarter, stronger and safer Europe starts with energy independence. — Roberta Metsola (@EP_President) December 17, 2025 "Porque uma Europa mais inteligente, mais forte e mais segura começa com a independência energética", acrescentou Metsola numa publicação na rede X.



A União Europeia concordou no início deste mês com a legislação para romper os laços com a Rússia, antiga principal fornecedora de gás da Europa, depois de ter prometido fazê-lo depois da invasão da Ucrânia por Moscovo em 2022. Os parlamentares votaram 500 a favor, 120 contra e 32 abstiveram-se. A proibição necessita ainda da aprovação formal dos ministros da União Europeia, prevista para o início do próximo ano. As autoridades esperam que os países aprovem o acordo sem alterações.



A lei foi concebida para ser aprovada por uma maioria reforçada de países, permitindo-lhe ultrapassar a oposição da Hungria e da Eslováquia, que desejam manter laços estreitos com Moscovo.



Segundo o acordo, a União Europeia suspenderá as importações russas de gás natural liquefeito até ao final de 2026 e de gás por gasoduto até ao final de setembro de 2027.



Em outubro, a Rússia representava 12 por cento das importações de gás da UE, uma queda face aos 45 por cento registados antes da invasão da Ucrânia em 2022. A Hungria, a França e a Bélgica estão entre os países que ainda recebem gás russo.



A Comissão Europeia afirmou que também apresentará uma proposta legislativa no início de 2026 para eliminar gradualmente as importações de petróleo russo.





