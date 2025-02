Em Estrasburgo, os eurodeputados analisaram as consequências de três anos da invasão russa à Ucrânia. O debate contou com a presença do Presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk.



Numa altura em que Donald Trump insiste em conversações de paz, os eurodeputados deixam um aviso: nem a Ucrânia, nem a Europa, podem ficar de lado em futuras negociações.