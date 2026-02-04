Parlamento Europeu com sessão extraordinária para homenagear povo ucraniano

"Quatro anos de coragem e resiliência. É com orgulho que anunciamos que, no dia 24 de fevereiro, o Parlamento Europeu convocará uma sessão plenária extraordinária para homenagear a coragem do povo da Ucrânia", divulgou Roberta Metsola na rede social X.

"Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com uma paz justa e duradoura, bem como o nosso apoio concreto à Ucrânia", adiantou a líder da assembleia europeia.

Nesse mesmo dia, os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vão assinalar em Kiev o quarto ano da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia aceitou na segunda-feira um convite, feito por telefone, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse a porta-voz de Von der Leyen, Paula Pinho.

A deslocação "será um sinal renovado e reiterado da solidariedade da UE com a Ucrânia e da determinação e unidade [dos 27] em enfrentar a agressão contínua da Rússia", referiu Paula Pinho.

Fonte europeia confirmou a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Kiev, no mesmo dia, também a convite do líder ucraniano.

Em janeiro, os bombardeamentos russos provocaram cortes de energia sem precedentes em Kiev, desde 24 de fevereiro de 2022, início da invasão russa, que causou a maior vaga de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).