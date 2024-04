Parlamento galês quer criminalizar mentiras dos políticos

Um dos antigos líderes do Partido do País de Gales, Adam Price, está a ser a cara da inédita lei contra políticos mentirosos. Numa era de política da verdade, populismo, desinformação e’ e com eleições a acontecer nos próximos tempos, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos.Temos o poder de mudar as regras para que todos os políticos ajam com integridade, honestidade e respeito”.De acordo com o Guardian , Adam Price tem sido um dos maiores defensores da criminalização da mentira política desde meados dos anos 2000. Na altura, tentou retirar Tony Blair do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após o início da guerra do Iraque.Esperemos criar um precedente que possa ser adotado por várias democracias em todo o mundo”.O Parlamento galês também aprecia outras medidas como o aumento do número de membros no hemiciclo e a reforma do sistema de voto. Adam Price pediu que se tornasse ilegal um político enganar de forma deliberada o parlamento ou o público.A medida proposta por Price foi apoiada por Liberais e Conservadores. O primeiro-ministro galês afirmou que apoia o “princípio geral” da proposta e quer comités a avaliar a medida. Outros países têm medidas semelhantes mas o País de Gales teria o documento mais completo em relação ao tema.Se o País de Gales aprovar a lei, esperemos que outros governo, incluindo o de Westminster, introduzam medidas similares".