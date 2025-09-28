Parlamento israelita aprova numa primeira sessão pena de morte para terroristas

A alteração prevê que um terrorista condenado por homicídio motivado por racismo ou hostilidade contra um determinado grupo, e cujo ato tenha como objetivo prejudicar o Estado de Israel, seja condenado à pena de morte obrigatória, sem discricionariedade judicial, de acordo com o texto divulgado pelo knesset e citado pela agência noticiosa EFE.

Após esta primeira sessão, a alteração será discutida na Comissão Nacional de Segurança. Posteriormente, haverá uma segunda e terceira sessões, após as quais será realizada a votação final em plenário para sua aprovação.

O consultor jurídico do parlamento, Ido Ben Yitzjak, opôs-se à decisão, apontando que ainda não foi ouvida a opinião dos responsáveis pela segurança nem foi realizado um debate substantivo sobre os artigos da lei. "Se houver votação, ela será nula", advertiu.

A iniciativa foi apresentada pela deputada Limor Son Har-Melech, do partido Otzma Yehudit, e apoiada pelos membros da knesset Oded Forer, Avigdor Lieberman, Yevgeni Sova, Sharon Nir e Amar Hamed, todos membros do partido Yisrael Beitenu. Ambos os partidos pertencem à ala de extrema-direita da coligação que governa Israel, com Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro.

Israel proíbe a pena de morte para a maioria dos crimes civis e penais, sendo permitida exclusivamente em casos extraordinários, principalmente por crimes de guerra ou genocídio.

Desde a fundação do Estado em 1948, o único caso que resultou em execução foi o de Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pelo Holocausto, cuja sentença foi executada em 1962 após ser condenado por crimes contra a humanidade.

Nos últimos anos, especialmente após o ataque de 07 de outubro de 2023 do Hamas em território israelita e vários casos de ataques com armas de fogo, surgiram propostas legislativas para permitir a pena de morte, impulsionadas principalmente por partidos de direita e extrema-direita como medida dissuasora.

Vários consultores jurídicos e procuradores, bem como organizações de direitos humanos israelitas e internacionais, manifestaram a sua oposição a estas propostas, alegando riscos de violação dos direitos humanos fundamentais e de exposição do país a condenações internacionais.