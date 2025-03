Parlamento israelita aprova Orçamento do Estado e reforça Governo de Netanyahu

A aprovação do OE pelo Parlamento dá também a Netanyahu maior apoio mesmo com a pressão pública a aumentar devido à guerra em Gaza.

A votação do orçamento foi vista como um `teste chave` para a coligação de Netanyahu, composta por partidos ultranacionalistas e ultraortodoxos que exigiram e receberam somas avultadas dos seus eleitores.

Por lei, o Governo cairia e seriam convocadas eleições se o orçamento não fosse aprovado até 31 deste mês.

Com a aprovação do orçamento, Netanyahu ganha um ano de tranquilidade política que poderá levar o seu governo até ao fim do mandato, em finais de 2026, o que é raro na política fraturante de Israel.

Segundo analisa a agência noticiosa Associated Press (AP), trata-se de "uma vitória política para Netanyahu", que enfrenta protestos em massa contra a sua decisão de retomar a guerra em Gaza enquanto os reféns ainda estão nas mãos do Hamas e contra as recentes medidas do seu governo para demitir os principais chefes jurídicos e de segurança.

A votação do orçamento poderá também ter implicações na guerra em Gaza.

Segundo Gayil Talshir, analista político da Universidade Hebraica de Jerusalém, citado pela AP, Netanyahu poderá sentir-se à vontade para avançar para um cessar-fogo duradouro com o Hamas, uma vez que os seus aliados políticos, que se opõem ao fim da guerra, têm poucos incentivos para desencadear novas eleições enquanto os seus números nas sondagens estão em baixa.

Mas a votação não significa que Netanyahu vá avançar no sentido de acabar com a guerra, afirmou a analista, que disse esperar que o primeiro-ministro israelita promova a agenda dos seus parceiros ultranacionalistas para os manter como aliados leais e galvanizar a direita nacionalista antes de qualquer votação futura.

"Netanyahu está sempre a pensar nas próximas eleições. O seu objetivo é garantir que a extrema-direita estará no seu governo, agora e no futuro", sustentou Talshir.