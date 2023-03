Parlamento japonês ratifica Ueda como novo governador do Banco do Japão

A Câmara dos Conselheiros (câmara alta) da Dieta, o parlamento nipónico, aprovou a eleição de Ueda, de 71 anos, como sucessor do atual governador do banco central do Japão, Haruhiko Kuroda, numa votação que ocorreu um dia depois da aprovação da câmara baixa.

A ratificação aconteceu no segundo e último dia da reunião de política monetária do BoJ, que analisa a eventual continuidade da ampla estratégia de flexibilização monetária que o regulador tem implementado há uma década e que inclui taxas de juro negativas (-0,1%).

A maioria dos analistas disse acreditar que o BoJ não vai mudar de rumo, embora se preveja um ajuste, já no mandato de Ueda, que tem optado por uma política de flexibilidade "mais sustentável" a longo prazo, desde que se mantenham as metas de crescimento económico e inflação.

O governo japonês "vai cooperar estreitamente com o BoJ" para que o banco central tome decisões tendo em conta a situação da economia, dos preços e da situação financeira, afirmou o porta-voz do executivo.

Hirokazu Matsuno salientou ser "muito cedo" para avaliar se deve modificar a declaração conjunta do Governo e do BoJ que dá poderes ao regulador para criar condições para a subida dos preços e salários e para o crescimento económico.

O banco central tinha fixado para este mandato a meta de 2% para a inflação anual, objetivo que não vai ser cumprido, com o BoJ a prever um aumento de 3%.

O atual governador do BoJ, Haruhiko Kuroda, favorável à continuação de estímulos monetários, defendeu que isso se deve a uma situação transitória e não conjuntural da economia japonesas.

Ueda foi escolhido para o cargo pelo governo japonês, que deverá nomeá-lo formalmente nos próximos dias, o último passo antes de assumir a liderança do BoJ em 09 de abril, o dia seguinte ao fim do mandato de Kuroda.

Política monetária mantém-se

Entretanto o Banco do Japão (BOJ) decidiu manter intacta a política monetária, naquela que foi a última reunião presidida pelo atual governador Haruhiko Kuroda.



O banco central anunciou, em comunicado, que vai prosseguir com as principais medidas da estratégia de estímulo alargado, que inclui taxas de juro ultra baixas e controlo dos rendimentos das obrigações de longo prazo, por decisão unânime do conselho de política monetária do banco, cuja reunião de dois dias terminou na quinta-feira.