Parlamento nepalês incendiado por manifestantes

EPA

Os incidentes no parlamento ocorreram pouco depois de o primeiro-ministro Sharma Oli se ter demitido, na sequência de manifestações contra a proibição de acesso às redes sociais e a corrupção.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam uma espessa nuvem de fumo a envolver o edifício, no centro da capital do país dos Himalaias, situado entre a Índia e o Tibete, com cerca de 29 milhões de habitantes.



Apesar do recolher obrigatório imposto no início da manhã, grupos de jovens manifestantes saíram às ruas de Katmandu e atacaram durante todo o dia edifícios públicos e residências de líderes políticos.



A residência do primeiro-ministro, de 73 anos, também foi incendiada.