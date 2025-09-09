Parlamento nepalês incendiado por manifestantes
EPA
Manifestantes nepaleses incendiaram o parlamento na capital, Katmandu, após a demissão do primeiro-ministro na sequência de protestos que causaram 19 mortos.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam uma espessa nuvem de fumo a envolver o edifício, no centro da capital do país dos Himalaias, situado entre a Índia e o Tibete, com cerca de 29 milhões de habitantes.
Apesar do recolher obrigatório imposto no início da manhã, grupos de jovens manifestantes saíram às ruas de Katmandu e atacaram durante todo o dia edifícios públicos e residências de líderes políticos.
A residência do primeiro-ministro, de 73 anos, também foi incendiada.