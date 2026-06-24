Parlamento timorense aprova voto de pesar pela morte de ex-Presidente "Lu Olo"

"Aprovámos o voto de pesar com um total de 63 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções", anunciou a presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lay, durante uma sessão plenária extraordinária destinada à aprovação do voto de pesar pelo falecimento de Francisco Guterres "Lu Olo".

No voto de pesar, o parlamento timorense destaca que Francisco Guterres foi um "lutador incansável pela causa da independência nacional, dedicando-se sem reservas à frente de combate desde 1974 e até ao ano de 2000".

"Pertenceu ao restrito e histórico grupo de apenas quatro comandantes que permaneceram ininterruptamente no mato durante os longos e duros 24 anos da resistência armada contra a ocupação indonésia", salienta o voto de pesar.

"Consagrado como um dos grandes restauradores da independência da República Democrática de Timor-Leste, a sua assinatura e liderança ficaram gravadas nos alicerces da jovem nação, deixando um legado indelével de diplomacia, resiliência e amor à pátria", pode ler-se no texto.

Francisco Guterres "Lu Olo", de 71 anos, foi Presidente da República Democrática de Timor-Leste entre 2017 e 2022, tendo também exercido os cargos de presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Na qualidade de presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002, e deu posse a Kay Rala Xanana Gusmão como Presidente da República.

O velório de "Lu Olo" começou segunda-feira na sua residência e vai prolongar-se até quinta-feira.

Na sexta-feira, o seu corpo será transportado para o Comité Central da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido do qual era presidente, para o Quartel-General das Forças de Defesa de Timor-Leste e para a Presidência da República, onde serão prestadas homenagens.

Depois, será realizada uma missa fúnebre às 11h30 locais, na Catedral de Díli, seguindo-se o funeral no Jardim dos Heróis, em Metinaro, nos arredores da capital.