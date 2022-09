Parlamento timorense já começou a corrigir situações apontadas por Câmara de Contas

Aniceto Guterres Lopes disse em entrevista à Lusa que desde 2020 "ficou preocupado com a situação", nomeadamente quando primeiro foi notificado dos resultados preliminares da auditoria, que explica ter sido ele próprio a solicitar quando assumiu funções em 2017.

"Desde logo tentei fazer um exercício para melhorar a nossa administração parlamentar principalmente na área das finanças, porque não há outo caminho, não há outra alternativa", explicou.

"O parlamento tem todo o dever de cumprir as recomendações e se houver uma efetivação de responsabilidade pelo Ministério Público, ninguém pode recusar e tem que cumprir a lei", afirmou.

No relatório a que a Lusa teve acesso em julho, a Câmara de Contas (CC) considera que os 65 deputados do parlamento receberam "pagamentos ilegais e indevidos" de subsídios no valor de mais de um milhão de euros em 2015 e 2016.

A CC refere que da "violação [de] normas legais" resultaram prejuízos para o Estado no montante de quase 1,09 milhões de dólares (cerca de 1,07 milhões de euros), "relativos ao pagamento de subsídios remuneratórios e abonos a título de check-up médico, combustível, manutenção e troca de pneus".

"A realização de pagamentos ilegais e indevidos é suscetível de eventual responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória", considera o relatório de uma auditoria financeira ao Parlamento Nacional, que foi solicitada pelo então presidente do parlamento, Adérito Hugo da Costa, em 2017.

O período auditado abrange anos em que a presidência do parlamento foi exercida por dois deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Vicente Guterres e o próprio Adérito Hugo da Costa.

O relatório apresenta um mapa de "eventuais infrações financeiras" no valor total de quase 2,2 milhões de dólares (o equivalente em euros), considerando haver responsabilidade "sancionatória" e "reintegratória" de várias pessoas incluindo o presidente do parlamento, deputados e funcionários.

Aniceto Guterres Lopes recordou que as leis que se aplicam foram aprovadas no parlamento e que as despesas do parlamento como dos demais órgãos "devem ser feitas segundo a lei".

"Estamos em processo para tomar algumas medidas, de reforma da administração parlamentar e de fiscalização de deputados, com uma iniciativa de alteração da lei do estatuto dos depurados", referiu.

"Maioritariamente, aqueles problemas identificados pela CC, são despesas ilegais e indevidas. Houve uma interpretação da parte dos deputados, dos ex-deputados, uma interpretação diferente que a interpretação da CC", referiu.

Essas mudanças que quer ver aprovadas antes do final do ano abrangem além do estatuto dos deputados, a "lei da organização e funcionamento da administração parlamentar e o estatuto de funcionários parlamentares".

"Temos que ter estas leis, têm que ser aprovadas antes do fim deste ano. O tribunal diz que as leis atuais não contemplam esses direitos e regalias que durante muitos anos os deputados gozam", afirmou.

"É fundamental que, como a lei determina, qualquer despesa, todas as despesas, e também as do parlamento têm que ser em conformidade com a lei", sublinhou.

Na auditoria a CC pede ao Parlamento que "cesse o pagamento" desses subsídios e que se "abstenha de criar subsídios e suplementos remuneratórios, através do seu Conselho de Administração, dado que este órgão não tem competências legislativas".

O relatório detalha os salários dos deputados, que além do salário base -- que varia entre os 2.250 dólares do presidente e os 1.625 dólares dos deputados sem funções adicionais -- recebem um valor idêntico ao vencimento em despesas de representação.

Acresce a este valor subsídios mensais de alojamento no valor de 450 dólares (440 euros) e de comunicações no valor de 300 dólares (290 euros).

Os deputados receberam ainda um subsídio anual de 4.000 dólares (3.900 euros) para "check-up médico", 2.000 dólares (1.960 euros) por ano para "troca de pneus", 500 dólares (490 euros) por ano para manutenção de veículos e 240 dólares (235 euros) por mês para combustível.

Só nos anos de 2015 e 2016, e além dos salários e despesas de representação, os 65 deputados receberam quase 1,2 milhões de dólares em subsídios ou uma média mensal de 1.532 dólares por deputado.

"Acontece, porém, que nenhum dos subsídios, com exceção dos subsídios para alojamento e para comunicações, se encontra previsto na lei, pelo que são ilegais. Sem prejuízo da ilegalidade apontada, importa salientar que o valor de 4.000 USD para a realização de check-up médico é manifestamente exagerado", refere o relatório.