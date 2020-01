Parlamento turco aprova envio de tropas para a Líbia

De acordo com o porta-voz do parlamento da Turquia, Mustafa Sentop, a moção foi aprovada com 325 votos a favor e 184 contra. O projeto de lei contou com a aprovação do partido islâmico do presidente Tayyip Erdogan, o "Justiça e Desenvolvimento", e do seu parceiro de coligação Movimento Nacionalista (MHP). A oposição social-democrata, esquerdista e centrista votou contra.

Em dezembro, a Líbia já tinha solicitado o apoio da Turquia, no âmbito de uma “perigosa escalada” do conflito.





“Enquanto único governo legítimo e soberano da Líbia, o GNA é a entidade singular com o direito de formalizar alianças militares necessárias para proteger a nossa nação”, disse o ministro do Interior do GNA, Fathi Bashagha, em comunicado à Reuters.





, conhecido como um “homem forte” no leste do país, líder das tropas do Exército Nacional Líbio (LNA).Haftar conta com o apoio de países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Egito, três rivais regionais de Ancara.

Egito condena e Trump alerta Erdogan

Quase imediatamente após a votação da moção, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito – que apoia Haftar – condenou veementemente a decisão de Ancara e apelou à comunidade internacional para responder urgentemente à medida.







Durante um telefone com Erdogan, Donald Trump também alertou o presidente turco para a “interferência estrangeira” na Líbia, considerando que apenas agrava o conflito. O presidente turco deverá discutir o conflito líbio com o presidente russo, Vladimir Putin, ainda este mês.



Depois da votação, um deputado russo, Dmitry Novikov, considerou que a presença militar turca na Líbia “apenas arruinaria a situação”.





A Turquia, por sua vez, defende que o destacamento pode ser necessário para salvaguardar os interesses turcos na Líbia e no Mediterrâneo oriental, bem como para alcançar a paz e a estabilidade no país.





A luz verde concedida ao projeto de lei segue-se à aprovação, em 21 de dezembro, de um acordo de cooperação militar e de segurança assinado entre a Turquia e o GAN.

Suspeita-se que Erdogan tenha sido encorajado a reforçar a sua intervenção no conflito Líbio depois de surgirem rumores de envolvimento russo.





No início de dezembro, o governo líbio acusou a Rússia de enviar tropas em apoio a Khalifa Haftar, aumentando o poder do LNA que assumiu o controlo das principais cidades a sul de Trípoli.



“Não seria correto permanecermos em silêncio perante tudo isto”, disse o presidente turco em dezembro.