Parque Nacional de Maputo e Ilhas dos Bijagós elevados a Património Mundial pela UNESCO

Guy Christian - Hemis via AFP

A UNESCO inscreveu este domingo o Parque Nacional de Maputo, em Moçambique, na lista do Património Mundial da Humanidade. O Parque de Maputo está ligado ao parque das Zonas Húmidas iSimangaliso, na África do Sul, que já tinha estatuto de património mundial. Também as Ilhas dos Bijagós, na Guiné-Bissau, foram elevadas a Património Mundial Natural, tornando-se no primeiro sítio do país africano a integrar a lista da UNESCO.