Participação nas eleições gerais nos Países Baixos abaixo de 2017

Mais de 13,3 milhões de cidadãos são chamados a eleger, entre 26 partidos, os grupos que formarão a próxima coligação governamental nos Países Baixos, que, com os resultados de hoje, abrirá uma nova era após 13 anos de mandatos liberais de Mark Rutte.

Para já, o dia tem decorrido sem grandes contratempos, para além de alguns incidentes que obrigaram ao encerramento de duas assembleias de voto durante algumas horas, uma em Meppel e outra na Frísia, devido a um pequeno incêndio e a um erro de impressão nos boletins de voto, respetivamente.

É um dia sem chuva, mas com temperaturas entre os 4 e os 8 graus em vários pontos do país, e, por se tratar de um dia de semana, espera-se que muitos eleitores cheguem à tarde.

Também houve eleições em 2021, mas devido às restrições da pandemia de covid-19, a votação foi realizada em três dias.

A líder do partido liberal de direita VVD, Dilan Yesilgöz, votou em Amesterdão e depois posou diante da imprensa com os dedos de vitória.

Yesilgöz é a substituta no VVD de Mark Rutte, que votou na sua escola habitual em Haia, nas suas últimas eleições antes de deixar a política.

O líder da extrema-direita Geert Wilders votou no município de Haia, acompanhado por uma grande equipa de segurança e otimista quanto à possível vitória do seu grupo, o Partido da Liberdade (PVV). "Quero ser primeiro-ministro de todos na Holanda", afirmou.

Yesilgöz e Wilders lideram as últimas sondagens, publicadas na terça-feira, com 28 e 27 assentos cada, num parlamento de 150 deputados, e são seguidos de perto, com 25 mandatos, pelo bloco de esquerda de Frans Timmermans (PvdA-GL), que votou em Maastricht, acompanhado pelos seus filhos, netos e um cão.

O democrata-cristão Pieter Omtzigt, do Novo Contrato Social (NSC), votou numa galeria de arte, De Museumfabriek, afirmando: "Chegou a hora de mudar depois de muitos escândalos. Essa mudança e essa nova gestão não virão dos antigos partidos. Eles já tiveram uma segunda oportunidade em 2021", disse Omtzigt, que obtém 21 cadeiras nas pesquisas.

Os primeiros resultados das sondagens à boca das urnas serão publicados a partir das 21:00 locais (20:00 em lisboa), hora de encerramento das mesas de voto em todo o país.