Partido centrista D66 vence eleições nos Países Baixos
O partido centrista Democratas 66 (D66) venceu as eleições legislativas nos Países Baixos, segundo projeções divulgadas hoje pela agência noticiosa neerlandesa ANP, que apontam para uma vantagem de Rob Jetten sobre o líder da extrema-direita, Geert Wilders, do PVV.
O líder do D66 (força política também apresentada como liberal progressista) Rob Jetten, de 38 anos, poderá tornar-se o mais jovem chefe de Governo da quinta maior economia da União Europeia (UE), mas deverá enfrentar longas negociações para formar uma coligação governamental.
Segundo a ANP, ainda falta apurar uma circunscrição e os resultados finais deverão ser conhecidos na noite de segunda-feira.
Cerca de 13,4 milhões de eleitores dos Países Baixos foram chamados às urnas na quarta-feira para votar nas terceiras eleições legislativas em cinco anos.