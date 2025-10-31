Partido centrista D66 vence eleições nos Países Baixos

O líder do D66 (força política também apresentada como liberal progressista) Rob Jetten, de 38 anos, poderá tornar-se o mais jovem chefe de Governo da quinta maior economia da União Europeia (UE), mas deverá enfrentar longas negociações para formar uma coligação governamental.

Segundo a ANP, ainda falta apurar uma circunscrição e os resultados finais deverão ser conhecidos na noite de segunda-feira.

Cerca de 13,4 milhões de eleitores dos Países Baixos foram chamados às urnas na quarta-feira para votar nas terceiras eleições legislativas em cinco anos.