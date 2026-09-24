Partido da coligação do Governo vence eleições legislativas em Marrocos

O ministro do Interior marroquino, Abdelouafi Laftit, indicou que o PAM lidera a contagem para a Câmara dos Representantes com 97 lugares, enquanto o Reagrupamento Nacional de Independentes (RNI) --- até agora o principal parceiro da coligação --- ocupa o segundo lugar, com 66 lugares. Desta forma, os dois partidos inverteriam as posições que ocupavam nas eleições de 2021.

Em terceiro lugar surge o Partido Istiqlal (PI), o terceiro pilar da coligação, mantendo a mesma posição obtida há cinco anos ao conquistar 65 lugares, apenas menos um que o RNI.

Por sua vez, o partido islamita Justiça e Desenvolvimento (PJD) obteve 54 lugares, conseguindo um ressurgimento parcial após o seu colapso em 2021, quando elegeu apenas 13 representantes, depois de ter liderado o Executivo com 125 lugares na Câmara dos Representantes.

Laftit detalhou que, entre os partidos que estiveram na corrida nestas eleições, estão o Movimento Popular (MP), com 29 lugares, a União Socialista das Forças Populares (USFP), com 26, o Partido do Progresso e do Socialismo (PPS), com 19, a União Constitucional (UC), com 17, o Movimento Democrático e Social (MDS), com 8: a Aliança da Esquerda (AG), também com 8, a Frente de Forças Democráticas (FFD), com duas, o Partido da Equidade (PE), igualmente com duas, o Partido dos Neodemocratas (PND) e o Partido da Unidade e da Democracia (PUD), ambos com um assento.

A taxa de participação foi de 38,08%, segundo a agência estatal de notícias marroquina MAP, confirmando as análises que indicavam uma forte abstenção --- sobretudo entre os jovens ---, numas eleições marcadas pelo crescente desencanto com a situação política e económica, bem como pelas tensões com Espanha decorrentes da crise do final de julho, com a entrada irregular de dezenas de milhares de pessoas em Ceuta.