Partido de extrema-direita retira-se de coligação e leva a queda do Governo dos Países Baixos

"Eu apoiei pela política de asilo mais rigorosa, não a queda dos Países Baixos", disse Wilders aos jornalistas, entretanto. "E a nossa responsabilidade neste gabinete, portanto, termina aqui”.

Com a saída do PVV acaba a coligação governamental e, possivelmente, leva o país a ir de novo a eleições.

Decisão "irresponsável" e "incomprensível"

Líder do partido liberal-conservador VVD "chocada"

, escreveu Geert Wilders na rede social X, esta terça-feira, referindo-se ao programa que tinha apresentado e que visava reforçar a política em relação aos imigrantes e aos requerentes de asilo.O líder do partido de extrema-direita já tinha apontado críticas ao Governo, que integrava, alegando que demorava demasiado tempo a pôr em prática a “política de imigração mais rigorosa, jamais vista” no país., disse ainda o líder do partido.. De acordo com especialistas jurídicos, citados no, da qual os Países Baixos são signatários.O populista Geert Wilders venceu as últimas eleições nos Países Baixos. E as sondagens recentes, apesar de mostrarem que o PVV continua a ser o mais forte, dão conta também que o partido perdeu apoio desde que entrou para o Governo.A coligação governamental dos Países Baixos, formada por quatro partidos políticos e liderada pelo primeiro-ministro Dick Schoof, foi constituída há 11 meses, tendo tardado dois meses a ser formada.O plano previa o encerramento das fronteiras aos requerentes de asilo, o reforço dos controlos fronteiriços e a deportação dos cidadãos com dupla nacionalidade condenados por um crime., afirmou Wilders no passado mês de maio.O líder de extrema-direita tem sido frequentemente apelidado como o "Trump holandês” devido às posições anti-imigração, numa referência direta ao presidente dos Estados Unidos.As ambições do PVV para liderar os Países Baixos foram frustradas após a vitória eleitoral do ano passado, uma vez que os parceiros de coligação bloquearam a candidatura de Wilders a primeiro-ministro, escolhendo Schoof para chefiar o Executivo.Dilan Yeşilgöz, líder do partido liberal-conservador VVD, também membro da coligação, afirmou que Schoof apelou aos líderes partidários que agissem de forma responsável antes da reunião desta terça-feira., disse Yeşilgöz, citado pelas agências.A líder partidária admitiu estar "chocada" com a decisão de Wilders e considerou-a como "super irresponsável"., criticou ainda.Também. Já Nicolien van Vroonhoven, do Novo Contrato Social (NSC), achou