Partido de Lula pede ao supremo prisão preventiva de filho de Bolsonaro

Na petição ao Supremo Tribunal Federal, os porta-vozes do PT no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues e o deputado Lindbergh Farias, acusam o filho de Jair Bolsonaro de pressionar as autoridades norte-americanas, incluindo o Presidente Donald Trump, a impor sanções ao Brasil.

O parlamentar o admitiu que as suas diligências em Washington levaram Trump a anunciar, na semana passada, que vai impor tarifas de 50% sobre as importações de produtos brasileiros a partir de 01 de agosto, devido à sua alegada perseguição a Jair Bolsonaro.

Na exposição ao Brasil, o presidente norte-americano começou por mencionar o processo de golpe de Estado de que é alvo o antigo Presidente brasileiro, que considera estar a ser vítima de uma "caça às bruxas".

Bolsonaro está a ser julgado no Supremo Tribunal Federal por "liderar" um plano golpista para se manter no poder após a sua derrota nas eleições presidenciais de 2022, que foram ganhas por Lula da Silva.

Os parlamentares do PT apontam na petição à Corte cinco possíveis crimes cometidos por Eduardo Bolsonaro: coação no curso do processo, obstrução de justiça, abolição violenta do estado democrático, atentado à soberania e conspiração com país estrangeiro para gerar conflito.