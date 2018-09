Partido de Merkel em ebulição contra a chanceler

RTP25 Set, 2018, 17:36 / atualizado em 25 Set, 2018, 17:37 | Mundo

Merkel com Volker Kauder | Arnd Wiegmann, Reuters

Bundestag), Kauder foi inesperadamente afastado dessa posição. Em Ao fim de 13 anos a liderar a bancada conjunta de CDU e CSU no Parlamento Federal (), Kauder foi inesperadamente afastado dessa posição. Em eleição por voto secreto para renovação do cargo , perdeu-o com 112 votos contra o concorrente Ralph Brinkhaus.





Tanto a chanceler democrata-cristã Angela Merkel como o seu ministro do Interiror social cristão, Horst Seehofer, tinham apelado expressamente a que os deputados reconduzissem Kauder. A derrota de Kauder foi uma derrota de Merkel e de Seehofer, poucos dias depois de terem laboriosamente superado a crise do seu Governo, em torno do afastamento do chefe dos serviços secretos, Hans-Georg Maassen.





O parceiro de coligação social-democrata recebeu a notícia com visível inquietude. Thomas Oppermann, vice-presidente do Bundestag em representação do SPD, não hesitou em classificar a derrota de Kauder como "uma sublevação contra Merkel".





Marco Buschmann, chefe de gabinte da bancada liberal (FDP), afirmou por seu lado que a fracção parlamentar CDU-CSU tinha escapado ao controlo de Merkel.





Niema Movassat, a homóloga de Buschmann no grupo parlamentar do Partido da Esquerda, viu mesmo na eleição "o princípio do fim de Merkel", lembrando que o novo líder, Brinkhaus, foi eleito contra o desejo expresso da chanceler.