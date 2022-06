Partido de presidente mexicano vence quatro dos seis governos locais

A amostra aleatória selecionada pelo INE revelou que o Morena triunfou em Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo e Tamaulipas, enquanto a aliança da oposição Va por México manteve os estados de Aguascalientes e Durango.

Em Hidalgo, no centro do país, Julio Menchaca, do Morena, obteve entre 60,4% e 63,2% dos votos contra os 30% a 32,7% de Carolina Viggiano, da coligação dos tradicionais Partido Revolucionário Institucional (PRI), Partido Ação Nacional (PAN) e o Partido da Revolução Democrática (PRD).

Esta é a primeira vez que um outro partido além do PRI vai governar em Hidalgo.

Já em Oaxaca, estado do sul do país, o senador Salomón Jara do Morena arrecadou entre 58% e 61,4% dos votos, de acordo com o INE.

Em Quintana Roo, a atual presidente da câmara de Cancún, Mara Lezama, do Morena, obteve entre 55,3% e 58,2% dos votos, e em Tamaulipas, um estado do norte que faz fronteira com os Estados Unidos, o Senador Américo Villarreal terá totalizado entre 49,5% e 52,7% das escolhas dos eleitores.

O PAN, por sua vez, conservou Aguascalientes, com a candidata María Teresa Jiménez a obter entre 51,5% a 54,9% dos votos, e a aliança PAN-PRI-PRD manteve o controlo de Durango, onde Esteban Villegas obteve 52,2% a 55,5% dos votos.

Esta votação acontece um ano após as eleições intercalares de 6 de junho de 2021, nas quais o Morena conquistou 11 dos 15 governos em disputa, além de mais um para o aliado Partido Verde.

Com estes resultados, o partido presidencial passará de governar metade dos 32 estados para quase dois terços. O Morena liderava apenas seis estados em 2018, ano em que López Obrador tomou posse.



"Os resultados de hoje revelam que o Morena está a crescer, o nosso movimento continua a crescer", salientou Mario Delgado, líder do partido, numa conferência após as eleições.

A contagem rápida do INE é uma ferramenta estatística oficial que consiste numa amostra dos resultados nos centros de votação para definir os possíveis limites mínimos e máximos dos votos.